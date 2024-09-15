Турист из Латвии пытался провезти в Израиль 100 блоков сигарет

Инспекторы Таможенного управления и сотрудники полицейского подразделения 747, расположенного в международном аэропорту "Бен-Гурион", пресекли попытку контрабандного ввоза в Израиль 100 блоков сигарет из Латвии. Контрабандист, турист из Латвии, был задержан, его ждет депортация.

По сообщению пресс-службы полиции, турист из Латвии, прибывший рейсом из Афин в Израиль, пытался пройти по "зеленому коридору", свидетельствующему об отсутствии у пассажира подлежащих декларации вещей. Его поведение показалось таможенникам подозрительным, и они попросили его поместить багаж в просвечивающее устройство.

Пассажир отказался и вернулся обратно в зал раздачи багажа с конвейерными лентами. Таможенники вызвали сотрудников полиции, которые задержали подозреваемого. При досмотре в багаже туриста были найдены 100 блоков сигарет на общую сумму около 20 тысяч шекелей.

Контрабандные сигареты были конфискованы, подозреваемый был помещен в изолятор, вскоре он будет депортирован обратно в Латвию.