"Не возвращайтесь до конца войны": ЦАХАЛ расследует рассылку предупреждений ливанцам

ЦАХАЛ начал внутреннее расследование после публикации сообщений о распространенных в районе деревни Аль-Уазани листовках с призывом к местным жителям эвакуироваться до 16:00 и не возвращаться до конца войны.

Представители Армии обороны Израиля говорят, что это "местная инициатива" 769-й территориальной бригады "Хирам", которая не была ни согласована с командованием, ни одобрена им.

Листовки от имени ЦАХАЛа были сброшены в воскресенье утром над районом деревни Аль-Уазани. Жителей призывали покинуть участок, заселенный сирийскими беженцами: именно их этого района по израильской территории были запущены ракеты.

Представители ЦАХАЛа подчеркнули, что в настоящее время на территории Южного Ливана не проводится политика переселения жителей, и размещение листовок является "местной инициативой" 769-й бригады.

Напомним, утром в воскресенье над деревней Аль-Уазани на юге Ливана были разбросаны листовки от имени Армии обороны Израиля, в которых на арабском языке призывают жителей деревни покинуть свои дома в воскресенье, 15 сентября, до 16:00, и не возвращаться до завершения войны на севере Израиля.

"Хизбалла" стреляет из вашего района, – цитирует текст листовок "Седьмой канал". – Вы должны немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться на север в город Аль-Хиам до 16:00, и не возвращаться до конца войны. Тот, кто будет обнаружен в указанном районе после этого часа, будет считаться террористом".