Депутаты от правого лобби посетили север Израиля

Депутаты, входящие в состав "Лобби за Эрец-Исраэль" посетили север Израиля.

В поездке приняли участие глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн ("Ликуд"), Лимор Сон Армелех ("Оцма Иегудит") и депутат Симха Ротман ("Ционут Датит").

"Если мы, как государство, не возьмем на себя ответственность за нашу страну и нашу безопасность, то не сумеем ничего построить", - заявили депутаты. "Мы не можем полагаться ни на 1701, ни на какие другие цифры. Должна быть только наша ответственность за происходящее на границе должна быть только наша ответственность за то, чтобы никто не смел поднимать оружие на наших людей", - добавили депутаты от коалиции.