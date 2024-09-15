На территории фермы в Иорданской долине обнаружен нелегальный склад химикатов

Полиция и министерство экологии опубликовали совместное сообщение о том, что на территории фермы "Иерихо" в Иорданской долине был обнаружен и закрыт незаконный склад опасных веществ, в котором в пластиковых контейнерах хранились около 100 тонн химикатов (предположительно, растворители).

Помещение, в котором хранились опасные материалы, было обычным сараем, не обеспеченным необходимыми средствами пожаротушения, не защищенным от проникновения опасных химикатов в землю и не обеспечивающим контроль за состоянием емкостей.

Разрешений на хранение и использование ядовитых веществ, лицензии на ведение бизнеса и других необходимых документов у владельцев склада не было.

В ходе полицейского рейда склад был закрыт, контейнеры были задокументированы, специалисты взяли пробы хранящихся в них материалов, полиция изъяла документацию и цифровые носители. Управляющий складом был задержан для допроса. Возбуждено уголовное дело.