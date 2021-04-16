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NEWSru.co.il :: В Израиле16 апреля 2021 г., 21:47

Экологическая катастрофа на побережье Израиля: два месяца спустя. Видеосюжет

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Экологическая катастрофа на побережье Израиля: два месяца спустя. Видеосюжет Экологическая катастрофа на побережье Израиля: два месяца спустя. Видеосюжет Экологическая катастрофа на побережье Израиля: два месяца спустя. Видеосюжет

По прошествии двух месяцев после объявления об экологической катастрофе на средиземноморском побережье Израиля ситуация остается крайне тяжелой и тревожной. Несмотря на усилия тысяч добровольцев, военных, работников муниципалитетов и привлеченных компаний по уборке территорий, пляжи по-прежнему загрязнены нефтепродуктами. Особенно это заметно на пляжах севера страны, но следы мазута сегодня можно встретить практически на всем побережье.

Блогер Таль Гольберг вместе с директором компании Green Ocean, производящей сорбенты нефти, Вадимом Мановым сняли видеосюжет, в котором показали, как выглядят сейчас хайфские пляжи, по которым практически невозможно пройти, не испачкавшись нефтепродуктами.

Напомним, что уже около месяца длится пляжный сезон. На этой неделе, особенно в период празднования Дня независимости, на пляжах побывало множество людей. На следующей неделе будет жарко, и снова отдыхающие устремятся на пляжи. Им следует быть готовыми к тому, что вернуться домой они могут с испачканными пятками, обувью, полотенцами, сумками, игрушками. Детей приводить на пляжи, загрязненные нефтепродуктами, небезопасно.

Однако власти Израиля не запрещают пляжный отдых и не проводят масштабную разъяснительную работу о том, чем может грозить обычный семейный поход на пляж.

Тема экологической катастрофы на побережье постепенно сходит с "первых полос". Комментарии министерства экологии по этому поводу звучат всё реже.


Манов и Гольберг побеспокоили чиновников, дозвонившись до пресс-службы минэкологии и мэрии Хайфы, в том числе до чиновника, непосредственно отвечающего за очистку городских пляжей, который признал, что предпринимаемых мер недостаточно, проблема эта не только хайфская и проблема эта надолго. Чиновники ссылались на бюрократические препоны и отмечали, что за чистоту акватории Средиземного моря отвечает минэкологии, а муниципалитеты ответственны исключительно за пляжи, потому могут бороться с последствиями, но не имеют возможности выяснить причину происходящего.

Министерство экологии Израиля с начала марта настаивает на версии, что причиной загрязнения было "пиратское" судно Emerald, следовавшее с иранской нефтью в Сирию. Этот танкер действительно проходил в феврале недалеко от побережья Израиля. Но был ли именно он причиной загрязнения, непонятно. Убедительных доказательств этого факта власти Израиля пока так и не привели. (Месяц назад мы публиковали комментарии Вадима Манова и эксперта Даниила Кофнера, считающих эту версию несостоятельной.)

Манов придерживается другой версии. Он считает, что на израильское побережье штормом в феврале были выброшены накопившиеся за годы остатки нефтепродуктов, которые различные суда несанкционированно сливали в море. Именно поэтому, полагает он, по прошествии двух месяцев на израильское побережье море вновь и вновь выбрасывает комки нефтепродуктов. Директор компании Green Ocean считает, что необходимо комплексное решение проблемы, которое будет включать изучение морского дна для определения того, на какой глубине и на каком удалении от берега есть накопленные нефтепродукты, работы по очистке с привлечением специальной техники (которой Израиль в настоящее время не располагает) и дальнейший мониторинг.


Предлагаем вашему вниманию видеосюжет по поводу ситуации на пляжах в районе Хайфы и проблемы в целом.

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