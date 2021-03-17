Экологическая катастрофа у побережья Израиля. Версия о разливе иранской нефти ставится под сомнение

Начавшаяся в феврале 2021 года экологическая катастрофа охватила практически всё средиземноморское побережье страны. Для сбора нефтепродуктов на пляжах были привлечены добровольцы, военные и работники муниципалитетов.

В течение месяца прибрежная полоса в основном была очищена, хотя после первой "волны" наблюдалось еще несколько "волн" выбросов нефтепродуктов на побережье.

Специалисты в области охраны окружающей среды говорят о самой тяжелой экологической катастрофе на побережье Израиля за последние десятилетия.

На этом фоне были выявлены не только дефицит средств экоспасения, но и фактическое отсутствие системы мониторинга морских загрязнений в Израиле.

Напомним, что 17-18 февраля на израильское средиземноморское побережье, от Рош а-Никра на севере до Ашкелона и Зиким на юге, сильным штормом были выброшены сотни тонн нефтепродуктов. Общая протяженность полосы загрязнения составила около 160-170 км. Нефтепродукты достигли и побережья Ливана.

Министерство экологии придерживается версии разлива сырой нефти с танкера-"пирата" и заявляет об "экологическом терроризме".

Директор компании Green Ocean, производящей сорбенты нефти, Вадим Манов выступал с версией, согласно которой причиной экокатастрофы на побережье Израиля стал накопившийся на дне использованный мазут.

Предварительное исследование образцов нефтепродуктов, собранных 20 февраля на побережье в районе Бат-Яма, проведенное учеными из Института наук о Земле при Еврейском университете в Иерусалиме (авторы: Илья Кутузов, Йонатон Гольдсмит, Алон Амрани), позволяет поставить под сомнение версию министерства экологии о разливе сырой иранской нефти. (Копия отчета об исследовании находится в редакции NEWSru.co.il.)

Редакция NEWSru.co.il получила по этому поводу комментарии директора Green Ocean Вадима Манова и вице-президента Национальной организации спасательных и экологических организаций России Даниила Кофнера.

Версия минэкологии Израиля

3 марта министр экологии Израиля Гила Гамлиэль объявила на пресс-конференции в Иерусалиме, что к загрязнению нефтепродуктами израильского побережья Средиземного моря причастно "пиратское" судно Emerald, принадлежащее ливийской компании, которое вышло из иранского порта под флагом Панамы. Министр Гамлиэль заявила об "экологическом терроризме", чем вызвала удивление многих специалистов, в том числе в министерстве обороны Израиля.

4 марта сервис Lloyd's List Intelligence подтвердил факт прохождения в начале февраля недалеко от побережья Израиля танкера Emerald, перевозившего 90 тысяч тонн сырой нефти из Ирана в Сирию. В сообщении LLI говорилось, что владельцем танкера указана компания Emerald Marine Ltd на Маршалловых островах. Но личность владельца компании анонимна и не раскрывается. Отмечалось, что танкер Emerald – единственное судно, принадлежащее этой компании. Этот танкер был застрахован в фирме Islamic P&I club (ОАЭ), услугами которой, как отмечает Lloyd's List Intelligence, пользуются исключительно иранские судовладельцы, которые не могут получить страховку в других компаниях.

Но ни LLI, ни Black Cube не могут ни подтвердить, ни опровергнуть факт сброса нефти в море с танкера Emerald.

Ранее сообщалось, что танкер Emerald – судно длиной 250 метров и шириной 44 метра, приняло на борт около 700 тысяч баррелей нефти (около 95 тысяч тонн) в Иране или в Ираке 14-18 января 2021 года. 20 января судно прошло Ормузский пролив, а 31 января – Суэцкий канал. После этого почти на сутки судно пропало с радаров, выключив передатчик и двигаясь по направлению к Сирии.

По версии министерства экологии Израиля, именно тогда и был совершен сброс или разлив нефти в 130 километрах от побережья Израиля. Европейские спутники показывали наличие нефтяного пятна в этом районе 5 февраля, а 11 февраля оно было зафиксировано спутниками уже в 50 километрах от израильского побережья, заявляли в минэкологии. Кроме того, по данным министерства, имелись два нефтяных пятна в районе между Кипром и Сирией.

Версия В.Манова и комментарий Д.Кофнера

"Работая со многими морскими портами в США, Великобритании, Евросоюзе и России, мы постоянно сталкиваемся с тем, что наибольший ущерб окружающей среде наносят не довольно редкие разливы при нефтетанкерных катастрофах, а практика несанкционированного слива в море так называемых отработок – остатков нефтепродуктов, часто уже битумизированных. Поэтому администрации ведущих морских портов совместно с национальными службами экоспасения нацелены на постоянный мониторинг морских акваторий с использованием снимков со спутников и дронов, а также на периодический отбор проб донных отложений с морского дна в рейдовой зоне и на подходах к ней. Если этого не делать, то такие полутвердые отработки нефтепродуктов осаждаются в значительном количестве на морском дне – сначала в районе портовых акваторий, а затем разносятся подводными течениями вдоль всего побережья", – поясняет Манов.

Отвечая на вопрос о том, почему израильтяне до нынешней экологической катастрофы не сталкивались со столь масштабными выбросами на всем побережье, Вадим Манов говорит: "В этом природа накопленного экологического ущерба – в какой-то момент подводная морская флора уже не в состоянии "перерабатывать" все новые и новые донные отложения отвердевших нефтепродуктов и требуется по-настоящему сильный шторм, чтобы одновременно поднять эти куски отработки и вынести их на берег. Кстати, с подобными выбросами на отдельных пляжах израильтяне сталкивались и раньше. Не исключено, что тут сказываются усилия наших средиземноморских соседей по наращиванию контроля за морскими выбросами в их зоне ответственности. В результате Израиль, на фоне своего бездействия превращается в наиболее "гостеприимный" морской участок для вот таких пиратских сбросов нефтеотработок с танкеров и других плавсредств, чьи маршруты проходят через наши воды".

Говоря о том, что же нужно делать, чтобы избежать таких масштабных катастроф в будущем, В.Манов заявляет: "Оптимальным представляется сочетание комплексного экомониторинга морских загрязнений, предотвращающего массовые несанкционированные сбросы подобных отходов в море, и развитие экоспасательной базы, включая как плавсредства типа бонопостановщиков, так и необходимые материалы и оборудование для удаления загрязнений в морской воде и на пляжах".

На вопрос о том, почему версия накопленного экологического ущерба представляется более убедительной, чем версия массового разлива сырой иранской нефти, озвучиваемая министерством охраны окружающей среды Израиля, отвечает Даниил Кофнер, вице-президент Национальной организации спасательных и экологических организаций России: "В экоспасательной деятельности при разливах нефтепродуктов мы плотно работаем с профессиональными лабораториями и формируем оперативный план ликвидации последствий выброса с учетом результатов анализа физико-химических свойств загрязнителя. Поэтому, получив данные хромографического анализа SARA, выполненного иерусалимской лабораторией по пробам с места февральского выброса, мы сразу обнаружили повышенное содержание асфальтена – выше 30%, что более чем в 15 раз превышает предельные характеристики для сортов сырой иранской нефти. Зато при версии выброса битумизированных отработок получаем довольно близкий химсостав к результатам их анализа – причем не только по % доле асфальтенов".

"При подобных по масштабу катастрофах в Евросоюзе, США или в России приезжают десятки независимых экологов, отбирают пробы и делают анализы сразу во многих лабораториях. В сеть попадают спутниковые снимки. Все это становится достоянием многочисленных публикаций в прессе. Поэтому наиболее конструктивным шагом, чтобы расставить все точки над i о причинах катастрофы и сделать надлежащие выводы на будущее, является проведение серии независимых анализов февральских выбросов на пляжи и организация в дальнейшем отбора проб донных отложений в акваториях Ашдода и Хайфы. Пора переводить вопросы морской экологии в Израиле в профессиональное русло. И тогда территориальные воды Эрэц Исраэль перестанут быть безопасной гаванью для массовых сбросов корабельных отходов нефтепродуктов", – считает Даниил Кофнер.