Продлен арест подозреваемой в совершении теракта в Хайфе
Мировой суд в Хайфе продлил до 21 апреля срок содержания под стражей 15-летней жительницы города, подозреваемой в совершении теракта накануне.
15 апреля около Ган а-Зикарон, на улице Ибн Сина в Хайфе 15-летняя арабка нанесла ножевые ранения 47-летнему еврею. Мужчина, получивший легкие ранения до средней тяжести был доставлен в больницу РАМБАМ.
фкуыеНападавшая была задержана. Полиция инкриминирует ей покушение на убийство на националистической почве.
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