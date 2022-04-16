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NEWSru.co.il :: В Израиле16 апреля 2022 г., 22:19

Продлен арест подозреваемой в совершении теракта в Хайфе

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Продлен арест подозреваемой в совершении теракта в Хайфе

Мировой суд в Хайфе продлил до 21 апреля срок содержания под стражей 15-летней жительницы города, подозреваемой в совершении теракта накануне.

15 апреля около Ган а-Зикарон, на улице Ибн Сина в Хайфе 15-летняя арабка нанесла ножевые ранения 47-летнему еврею. Мужчина, получивший легкие ранения до средней тяжести был доставлен в больницу РАМБАМ.

фкуыеНападавшая была задержана. Полиция инкриминирует ей покушение на убийство на националистической почве.


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