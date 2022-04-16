В ходе беспорядков на Храмовой горе были задержаны около 470 арабов

В пятницу, 15 апреля, в ходе беспорядков, вспыхнувших на Храмовой горе, были задержаны около 470 арабов. При этом 130 подозреваемых были заключены под стражу, некоторые из них будут доставлены в субботу вечером в суд для рассмотрения вопроса о продлении предварительного заключения.

65 задержанных, оказавшихся несовершеннолетними, были отпущены домой на определенных условиях.

Напомним, накануне сотни арабов устроили на территории Храмовой горы шествие с флагами террористической организации ХАМАС и Палестинской автономии, звучали лозунги с прославлением "шахидов Дженина"; они запускали петарды, после чего начали собирать камни, доски и другие предметы, чтобы использовать их для организации беспорядков.

Силы полиции до определенного момента не вмешивались, чтобы позволить большей части мирно молящихся разойтись. Когда зачинщики беспорядков начали закидывать камнями район Стены Плача, полицейские вошли на Храмовую гору и применили спецсредства для разгона толпы.

Часть участников беспорядков забаррикадировалась в мечети, продолжая оттуда забрасывать полицейских камнями. Тем самым, они мешали мирным гражданам прийти на пятничную молитву.

Участников беспорядков вытеснили с Храмовой горы, порядок был восстановлен.

В полиции подчеркивают, что были приняты максимальные усилия для того, чтобы обеспечить безопасность молящихся в святых местах.