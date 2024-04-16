x
16 апреля 2024
|
последняя новость: 11:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 апреля 2024
|
16 апреля 2024
|
последняя новость: 11:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Лидеры "Оцма Иегудит" объявили об отказе следовать коалиционной дисциплине

время публикации: 16 апреля 2024 г., 11:08 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 11:10
Лидеры "Оцма Иегудит" объявили об отказе следовать коалиционной дисциплине
Chaim Goldberg/Flash90

Партия "Оцма Иегудит" сообщила главе коалиции Офиру Кацу, что считает себя свободной от обязательств, связанных с коалиционной дисциплиной. 

Это решение было принято партией после того, как  ультраортодоксальные фракции отказались перевести Управление земельной инспекции в ведение министерства национальной безопасности.

В "Оцма Иегудит" утверждают, что что ультраортодоксы пришли к договоренности с арабскими партиями.

По словам источника в "Оцма Иегудит",  ультраортодоксы заблокируют перевод Управления под контроль Бен-Гвира, а арабские депутаты, в свою очередь, поддержат ультраортодоксов в том, что касается закона о призыве.

Это не первый раз, когда Бен-Гвир и его партия предпринимают те или иные шаги против коалиции, однако впервые объявляют об отказе следовать коалиционной дисциплине.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 февраля 2024

БАГАЦ единогласно отклонил апелляцию против назначения Бен-Гвира министром