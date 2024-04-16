Лидеры "Оцма Иегудит" объявили об отказе следовать коалиционной дисциплине
Партия "Оцма Иегудит" сообщила главе коалиции Офиру Кацу, что считает себя свободной от обязательств, связанных с коалиционной дисциплиной.
Это решение было принято партией после того, как ультраортодоксальные фракции отказались перевести Управление земельной инспекции в ведение министерства национальной безопасности.
В "Оцма Иегудит" утверждают, что что ультраортодоксы пришли к договоренности с арабскими партиями.
По словам источника в "Оцма Иегудит", ультраортодоксы заблокируют перевод Управления под контроль Бен-Гвира, а арабские депутаты, в свою очередь, поддержат ультраортодоксов в том, что касается закона о призыве.
Это не первый раз, когда Бен-Гвир и его партия предпринимают те или иные шаги против коалиции, однако впервые объявляют об отказе следовать коалиционной дисциплине.