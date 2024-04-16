Нетаниягу пригласил Саара и Либермана на встречу, Лапид не приглашен

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пригласил на встречу главу партии "Ямин Мамлахти" Гидеона Саара и главу партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана, сообщает портал Walla.

Согласно опубликованной информации, встречи состоятся вечером 16 апреля и помимо политиков в них примет участие военный секретарь премьер-министра Ави Гиль.

Встречи будут посвящены ситуации в сфере безопасности и возможному ответу Израиля на атаку со стороны Ирана.

Из канцелярии главы оппозиции Яира Лапида передали, что он не получил приглашения на встречу с премьер-министром.

Встречи Нетаниягу с представителями оппозиции должны были состояться 15 апреля. Однако в последний момент было принято решение отложить их на сутки. Официальной причиной был "напряженный график", однако в политической системе полагают, что встречи были перенесены, так как кабинет военных действий до сих пор не пришел к окончательному решению по поводу ответа на удар со стороны Ирана.