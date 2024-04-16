ЦАХАЛ: ликвидирован командир ракетного подразделения сил "Радуан"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в районе Кафр-Дунин на юге Ливана ударом с воздуха был ликвидирован командир ракетного подразделения сил "Радуан" (спецназ "Хизбаллы").

По данным израильских спецслужб, Мухаммад Хасин Мацтафа Шури отвечал за планирование и осуществление ракетных обстрелов населенных пунктов в израильском тылу.

В рамках своих должностных обязанностей он занимался организацией запусков ракет в сторону Государства Израиль из центральных и западных районов Ливана.

В результате удара, нанесенного с беспилотника ЦАХАЛа, также был ликвидирован Махмуд Ибрахим Фадлаллах, боевик ракетного подразделения "Хизбаллы".

Это вторая успешная ликвидация, осуществленная ЦАХАЛом за последние часы. Ранее в районе населенного пункта Айн Баал (юго-восточней Тира, южный Ливан, около 15 км от границы с Израилем) был ликвидирован Исмаил Юсуф Бааз. По данным израильской разведки, Исмаил Бааз командовал "прибрежным сектором" в военной структуре "Хизбаллы". Ранее он занимал другие высокие посты в военной иерархии этой террористической организации. Его нынешнее звание соответствует званию бригадного генерала.