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Израиль

ЦАХАЛ за последние сутки атаковал десятки целей в Газе. Видео

время публикации: 16 апреля 2024 г., 09:02 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 09:09
ЦАХАЛ за последние сутки атаковал десятки целей в Газе. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 162-й дивизии ЦАХАЛа продолжают действовать в центре сектора Газы. ВВС ЦАХАЛа уничтожили ракетную установку, десятки военных объектов и туннелей, а также многих боевиков ХАМАСа.

Бойцы бригады "Нахаль" за последние сутки огнем из танковых орудий ликвидировали несколько боевиков.

215-я артиллерийская бригада "Амуд а-Эш" направила ВВС для уничтожения террористической инфраструктуры.

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