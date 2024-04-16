ЦАХАЛ за последние сутки атаковал десятки целей в Газе. Видео
время публикации: 16 апреля 2024 г., 09:02 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 09:09
Силы 162-й дивизии ЦАХАЛа продолжают действовать в центре сектора Газы. ВВС ЦАХАЛа уничтожили ракетную установку, десятки военных объектов и туннелей, а также многих боевиков ХАМАСа.
Бойцы бригады "Нахаль" за последние сутки огнем из танковых орудий ликвидировали несколько боевиков.
215-я артиллерийская бригада "Амуд а-Эш" направила ВВС для уничтожения террористической инфраструктуры.