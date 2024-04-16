Полиция использует шоковые гранаты и водометы для наведения порядка в квартале Меа Шеарим

В ночь на вторник, 16 апреля, в иерусалимском квартале Меа Шеарим произошли столкновения между полицией и радикальной группой ультраортодоксальных евреев "сикриким".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что полиция проводила в квартале операцию по задержанию палестинских нелегалов, скрывавшихся в одном из зданий. Ультраортодоксы атаковали полицейских камнями.

В район для наведения порядка были стянуты крупные силы полиции. Полицейские используют спецсредства для разгона демонстраций, включая шоковые гранаты и водометы.