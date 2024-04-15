СМИ: ХАМАС выразил готовность на первом этапе "сделки" освободить менее 20 заложников

Израиль получил от посредников ответ ХАМАСа на предложение по "сделке", которая должна была привести к освобождению заложников. Израильские СМИ со ссылкой на источники в Иерусалиме пишут, что фактически Синуар отклонил все предложения посредников и выдвинул новые требования.

Телеканал "Кан-11" передал, что ХАМАС согласился на первом этапе сделки, который должен продлиться шесть недель, освободить 20 похищенных израильтян, это менее половины того количества, которое фигурировало в плане, составленном посредниками при участии американцев. Кроме того, террористическая группировка потребовала увеличить количество освобождаемых из тюрем боевиков, в том числе с пожизненными сроками.

ХАМАС также требует уже на первом этапе вывода ЦАХАЛа с большей части сектора Газы, обеспечения свободы передвижения по всему анклаву. А также настаивает на международных гарантиях, что сделка приведет к постоянному прекращению огня.

Источники в Иерусалиме заявили сайту Ynet, что нет ни одного пункта, с которым бы согласился ХАМАС. И даже в Вашингтоне чувствуют, что Синуар не заинтересован в соглашении.

Днем ранее, 14 апреля, телеканал "Аль-Джазира" рассказывал о плане, предложенном ХАМАСом. План содержит три этапа. На первом, который продлится шесть недель, ЦАХАЛ прекратит боевые действия, выведет войска из всех населенных пунктов к границе с Израилем. Этот период затишья ХАМАС обещает использовать для поиска всех похищенных и сбора информации о них. На втором этапе ЦАХАЛу предлагается полностью вывести войска на территорию Израиля, после этого начнется обмен пленными. За каждого гражданского пленника ХАМАС требует освободить 30 палестинских заключенных, за каждую военнослужащую – 50 заключенных, 30 из которых приговорены к пожизненным срокам. ХАМАС также требует на этом этапе отменить всех ужесточения режима содержания, которые в последнее время были введены против палестинских заключенных. На третьем этапе предлагается вернуть военнослужащих и тела убитых в обмен на снятие блокады с сектора и на начало работ по его восстановлению