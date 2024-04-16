Силы ЦАХАЛа в ночь на 16 апреля действовали в Дженине, Шхеме, Туль-Кареме
время публикации: 16 апреля 2024 г., 06:49 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 06:53
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 16 апреля действовали в Дженине, Шхеме, Туль-Кареме, Хабле (к югу от Калькилии) и Дуре (к югу от Хеврона).
Происходили столкновения.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.
Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 16 апреля.
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