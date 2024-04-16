Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 16 апреля, температура повысится и будет выше среднесезонной. Солнечно. Без осадков.

В Иерусалиме – 15-26 градусов, в Тель-Авиве – 15-25, в Хайфе – 15-24, в Эйлате – 19-33, в Беэр-Шеве – 13-30, в Мицпе-Рамоне – 15-24, на побережье Мертвого моря – 19-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-23, в Ариэле – 17-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-31, на Голанских высотах – 14-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

В среду – повышение температуры, солнечно. В четверг температура немного понизится. В пятницу ожидается понижение температуры, переменная облачность.