Стрельба в зале торжеств около Ашдода: среди раненых полицейский, задержаны подозреваемые

В ночь на 16 апреля в зале торжеств, расположенном в промзоне Бней Даром, северо-восточней Ашдода, произошло нападение с применением огнестрельного оружия, были ранены четыре человека.

Раненые были доставлены в больницу "Асута" в Ашдоде. Один из них, мужчина 32 лет, в тяжелом состоянии. Трое других, мужчины 20-24 лет, в состоянии средней тяжести.

Кроме того, парамедики службы "Маген Давид Адом" оказали помощь многим пострадавшим от нервного шока.

Полиция проводит расследование.

По данным полиции, около 1:30 на место, где проводилось торжественное мероприятие, на квадроцикле приехали мужчины в масках, которые открыл огонь по людям. Стрелявшие попытались скрыться, но примерно через минуту после обстрела на место прибыли полицейские, которые догнали подозреваемых. Те открыл огонь по сотрудникам полиции, серьезно ранив одного из полицейских. Двое подозреваемых задержаны. Изъято оружие. Расследование продолжается.

В полиции подчеркивают, что речь идет о криминальных разборках, не о теракте.