Менее чем за час из Ливана было запущено по израильской территории почти 30 ракет

Менее чем за час, с 19:27 до 20:12, с территории Ливана в сторону израильской территории было запущено 28 ракет.

15 ракет были направлены на населенные пункты Западной Галилеи. В результате обстрелов не было пострадавших. Одна из ракет была перехвачена "Железным куполом".

В сторону горы Мерон было запущено 8 ракет, системой ПРО "Железный купол" была перехвачена одна ракета. В результате обстрелов не было пострадавших и не был причинен ущерб.

В сторону Кирьят-Шмоны были запущены пять ракет. Мэрия передала, что четыре ракеты упали на территории города, причинив материальный ущерб. В результате обстрела нет раненых.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что в ходе последних обстрелов двум людям потребовалась помощь для выхода из шокового состояния.