x
16 апреля 2024
|
последняя новость: 22:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 апреля 2024
|
16 апреля 2024
|
последняя новость: 22:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Менее чем за час из Ливана было запущено по израильской территории почти 30 ракет

время публикации: 16 апреля 2024 г., 21:03 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 21:03
Менее чем за час из Ливана было запущено по израильской территории почти 30 ракет
Chaim Goldberg/Flash90

Менее чем за час, с 19:27 до 20:12, с территории Ливана в сторону израильской территории было запущено 28 ракет.

15 ракет были направлены на населенные пункты Западной Галилеи. В результате обстрелов не было пострадавших. Одна из ракет была перехвачена "Железным куполом".

В сторону горы Мерон было запущено 8 ракет, системой ПРО "Железный купол" была перехвачена одна ракета. В результате обстрелов не было пострадавших и не был причинен ущерб.

В сторону Кирьят-Шмоны были запущены пять ракет. Мэрия передала, что четыре ракеты упали на территории города, причинив материальный ущерб. В результате обстрела нет раненых.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что в ходе последних обстрелов двум людям потребовалась помощь для выхода из шокового состояния.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 апреля 2024

193-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 апреля 2024

Сигнал тревоги прозвучал в Верхней Галилее
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 апреля 2024

Сигнал тревоги в Кирьят-Шмоне и окрестностях, задействован "Железный купол"