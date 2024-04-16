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Израиль

Сигнал тревоги в Кирьят-Шмоне и окрестностях, задействован "Железный купол"

время публикации: 16 апреля 2024 г., 19:28 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 20:09
В Кирьят-Шмоне
Ayal Margolin/Flash90

В 19:27 сигнал тревоги прозвучал в Верхней Галилее и на "линии противостояния" на границе с Ливаном.

Сирены были слышны в Кирьят-Шмоне, населенных пунктах Мерон и Сасуфа.

С территории Ливана было запущено в сторону горы Мерон не менее десяти ракет, одна из них перехвачена системой ПРО "Железный купол", остальные упали на незастроенной местности.

В результате обстрела нет пострадавших, сообщается, что ракетами причинен серьезный материальный ущерб в Кирьят-Шмоне.

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