Сигнал тревоги в Кирьят-Шмоне и окрестностях, задействован "Железный купол"

В 19:27 сигнал тревоги прозвучал в Верхней Галилее и на "линии противостояния" на границе с Ливаном.

Сирены были слышны в Кирьят-Шмоне, населенных пунктах Мерон и Сасуфа.

С территории Ливана было запущено в сторону горы Мерон не менее десяти ракет, одна из них перехвачена системой ПРО "Железный купол", остальные упали на незастроенной местности.

В результате обстрела нет пострадавших, сообщается, что ракетами причинен серьезный материальный ущерб в Кирьят-Шмоне.