Сигнал тревоги в Кирьят-Шмоне и окрестностях, задействован "Железный купол"
время публикации: 16 апреля 2024 г., 19:28 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 20:09
В 19:27 сигнал тревоги прозвучал в Верхней Галилее и на "линии противостояния" на границе с Ливаном.
Сирены были слышны в Кирьят-Шмоне, населенных пунктах Мерон и Сасуфа.
С территории Ливана было запущено в сторону горы Мерон не менее десяти ракет, одна из них перехвачена системой ПРО "Железный купол", остальные упали на незастроенной местности.
В результате обстрела нет пострадавших, сообщается, что ракетами причинен серьезный материальный ущерб в Кирьят-Шмоне.
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