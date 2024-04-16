Министр обороны Йоав Галант: "Небо Ближнего Востока открыто для самолетов ВВС Израиля"

Министр обороны Йоав Галант посетил северную границу, где провел совещание по оценке ситуации с командиром 146-й дивизии бригадным генералом Исраэлем Шомером и командиром 6-й бригады полковником Эйтаном Гиладом и командирами батальонов, размещенных в Западной Галилее.

Говоря о нападении Ирана на Израиль, министр обороны подчеркнул: "После того, как иранцы не преуспели в атаке, они также потерпят неудачу при сдерживании, они не помешают государству Израиль принимать решительные меры против любых попыток усиления Ирана на Ближнем Востоке".

Все израильские СМИ цитируют слова министра о том, что самолеты ВВС Израиля могут выполнять миссии по всему Ближнему Востоку. "Самолеты ВВС Израиля выполняют задания повсюду, для них открыто небо Ближнего Востока. Мы сумеем нанеси удар по любому нашему врагу, где бы он ни находился", – сказал Галант.