В соответствии с новыми инструкциями Службы тюрем, будет снята блокировка 14 канала израильского телевидения для заключенных, однако это будет сделано за счет Спортивного канала. По случайности, нововведение вступит в силу незадолго до финальных игр Лиги Чемпионов. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир подчеркнул, что он гордится плюрализмом мнений и широким спектром взглядов в подконтрольном ему ведомстве.

Как сообщает информационный сайт религиозного сионизма "Сругим", ранее существовало тайное распоряжение о блокировке в тюрьмах 14 канала ИТВ, который известен своей правой направленностью. И теперь Служба тюрем снимает эту блокировку, вводя 14 канал в пакет показываемых криминальным заключенным телеканалов.

В некоторых тюрьмах это будет сделано за счет отказа от спортивного канала. Эти изменения были сделаны после того, как Служба тюрем получила распоряжение передавать в тюрьмах эфиры всех новостных каналов Израиля – по телевизорам, установленным в камерах.

Заключенные возмущаются, что перед финалом Лиги Чемпионов у них отнимают их единственную радость, сглаживающую тяготы пребывания за решеткой. "У нас отнимают Лигу Чемпионов, чтобы вместо нее показывать новости Смотрича и Бен-Гвира!" – возмущаются они. Впрочем, недовольны не все: некоторые заключенные не понимают, почему 11, 12 и 13 канал смотреть было можно, а 14 по каким-то причинам нельзя.

В канцелярии министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира подчеркнули, что министр гордится тем, что благодаря его политике, которую проводит исполняющий обязанности главы Службы тюрем генерал-майор Коби Яакоби, заключенные могут наслаждаться плюрализмом мнений и широким спектром взглядов. В канцелярии Бен-Гвира назвали 14 канал важным новостным каналом, который до сих пор странным и незаконным образом был запрещен в тюрьмах, и подчеркнули, что министр гордится тем, что во время его работы политическая цензура для уголовных заключенных прекращена. Отмечается, что у заключенных за преступления в сфере безопасности нет финансируемого государством телевидения в камерах.