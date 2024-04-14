Сейчас или когда-нибудь потом: "военный" кабинет обсуждает ответный удар по Ирану

"Военный" кабинет министров начал в 15:30 заседание для обсуждения ночной атаки на Израиль и ответных действий еврейского государства. Маловероятно, что министры примут решение о немедленном или скором военном ответе Ирану: по утверждению американских СМИ, президент США Джо Байден "настоятельно рекомендовал главе израильского правительства Биньямину Нетаниягу отменить решение об ответном ударе по Ирану, поскольку "не было причинено значительного вреда".

Однако многие министры и депутаты, включая членов "военного кабинета", настаивают на серьезном ответе на беспрецедентную атаку Израиля ракетами и дронами. Министр финансов Бецалель Смотрич написал, что "взоры Ближнего Востока и всего мира направлены сейчас на Израиль. Если наша реакция произведет впечатление на Ближний Восток на поколения вперед – мы победим. Если мы будем тянуть или сдерживаться – мы подвергнем и себя, и наших детей непосредственной смертельной опасности. Наша судьба в наших руках, настало время лидеров, способных восстановить сдерживающую силу Израиля и обладающих достаточным мужеством, чтобы вернуть гражданам Израиля безопасность".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что реакция на нападение Ирана должна быть немедленной и решительной. "Чтобы добиться сдерживания на Ближнем Востоке нужно пойти во все тяжкие, – подчеркнул он. – Ответ Израиля не должен быть пугалками вроде взрывов пустынных дюн, которые мы в предыдущие годы наблюдали в Газе. Концепция "пропорционального ответа" перестала существовать в этом мире 7 октября".

Гидеон Саар, с другой стороны, призывает к сдержанности. "Нужно уметь проявлять стратегическое терпение, Израилю не стоит торопиться с ответом и нарушать установленный порядок приоритетов, нам нужно снова сосредоточить свое внимание на Газе".

Похожей точки зрения придерживается и Бени Ганц: "Иран наткнулся на всю мощь израильской обороны. Иран это проблема всего мира, и мир вместе с Израилем находится перед лицом опасности. Инцидент не исчерпан, необходимо укреплять созданные нами стратегические альянсы и систему регионального сотрудничества. Мы создадим региональную коалицию против Ирана и заставим Иран заплатить так и тогда, когда для нас это будет правильнее. Необходимо помнить, что мы еще не выполнили свои задачи – а это возвращение похищенных и устранение угрозы для жителей севера и юга Израиля".

Авигдор Либерман, который не состоит ни в правительстве, ни в "военном" кабинете, выступил с похожим заявлением. "Нынешняя дилемма заключается не в том, стоит ли Израилю отреагировать на атаку Ирана, – заявил он. – Дилемма заключается только в том, когда это сделать. С одной стороны США, Франция, Великобритания и Германия давят на нас, требуя воздержаться от ответного удара. С другой стороны – у нас фронт на юге, где мы воюем с ХАМАСом и на севере – где мы воюем с Хизбаллой. Кроме того, необходимо учитывать угрозы со стороны йеменских хуситов. Исходя из этого, считаю, что необходимо использовать успех, добытый в тесной кооперации с участниками антииранской коалиции, для завершения военных действий на указанных трех направления в вышеперечисленном порядке. Сначала зачистка сектора Газы. Затем мощнейший удар по боевикам Хизбаллы с целью отбросить их за реку Литани. И, наконец, скоординированная атака коалиции против хуситов с целью предотвращения атак в Красном море на коммерческие суда".

"Повторяю: Израиль не просто обязан оставить за собой право отреагировать на иранскую атаку, он обязан это сделать в правильный для себя момент, – заключил лидер НДИ. – Иран не обладает уровнем ПВО, что есть у Израиля. Мы можем уничтожить любой объект на территории Ирана".

Министр культуры и спорта Мики Зоар заявил, что "вялый ответ на иранскую агрессию является продолжением устаревшей концепции разумной логики против жестоких террористов". По его словам, эта концепция потерпела неудачу против ХАМАСа, что вылилось для Израиля в "черную субботу" 7 октября и в массовую эвакуацию жителей юга и севера страны, она потерпит неудачу и против Израиля, который без колебаний осуществил прямую атаку на Израиль.

Секретарь правительства Йоси Фукс отдал министрам распоряжение не давать интервью и не высказываться по вопросу об иранской атаке на Израиль и возможном ответе Израиля".