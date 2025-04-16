Внимание, розыск: пропал 75-летний Авраам Зена из Ор-Йегуды

Полиция Израиля просит помощи в розыске 75-летнего Авраама Зены, проживающего на улице Моше Даян в Ор-Йегуде. Он вышел из дома около 15:00 15 апреля. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.65, худощавый. Описание одежды: клетчатая рубашка на пуговицах, синяя куртка и черные брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.