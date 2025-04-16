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Израиль

Внимание, розыск: пропал 75-летний Авраам Зена из Ор-Йегуды

Полиция
Розыск
время публикации: 16 апреля 2025 г., 10:14 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 10:14
Внимание, розыск: пропал 75-летний Авраам Зена из Ор-Йегуды
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 75-летнего Авраама Зены, проживающего на улице Моше Даян в Ор-Йегуде. Он вышел из дома около 15:00 15 апреля. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.65, худощавый. Описание одежды: клетчатая рубашка на пуговицах, синяя куртка и черные брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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