Внимание, розыск: пропал 75-летний Авраам Зена из Ор-Йегуды
время публикации: 16 апреля 2025 г., 10:14 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 10:14
Полиция Израиля просит помощи в розыске 75-летнего Авраама Зены, проживающего на улице Моше Даян в Ор-Йегуде. Он вышел из дома около 15:00 15 апреля. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.65, худощавый. Описание одежды: клетчатая рубашка на пуговицах, синяя куртка и черные брюки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.