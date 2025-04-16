x
16 апреля 2025
|
последняя новость: 06:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 апреля 2025
|
16 апреля 2025
|
последняя новость: 06:33
16 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана была атакована инфраструктура "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 апреля 2025 г., 06:04 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 06:08
ЦАХАЛ: на юге Ливана была атакована инфраструктура "Хизбаллы"
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 15 апреля на юге Ливана была атакована инфраструктура террористической организации "Хизбалла".

"Террористическая организация "Хизбалла" цинично использует гражданскую инфраструктуру в террористических целях, а жителей Ливана использует в качестве живого щита. Армия обороны Израиля будет противодействовать попыткам террористической организации "Хизбалла" восстановить или создать военное присутствие под гражданским прикрытием", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 апреля 2025

557-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 апреля 2025

ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован командир спецназа "Хизбаллы"