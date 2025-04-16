ЦАХАЛ: на юге Ливана была атакована инфраструктура "Хизбаллы"
время публикации: 16 апреля 2025 г., 06:04 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 06:08
ЦАХАЛ сообщает, что вечером 15 апреля на юге Ливана была атакована инфраструктура террористической организации "Хизбалла".
"Террористическая организация "Хизбалла" цинично использует гражданскую инфраструктуру в террористических целях, а жителей Ливана использует в качестве живого щита. Армия обороны Израиля будет противодействовать попыткам террористической организации "Хизбалла" восстановить или создать военное присутствие под гражданским прикрытием", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.