Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 16 апреля, температура повысится до среднесезонной. Переменная облачность (утром преимущественно облачно, вечером – ясно), без осадков. Днем на побережье Средиземного моря усилится северный ветер.

В Иерусалиме – 8-22 градусов, в Тель-Авиве – 12-21, в Хайфе – 13-20, в Эйлате – 16-29, в Беэр-Шеве – 10-25, в Мицпе-Рамоне – 10-23, на побережье Мертвого моря – 15-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-20, в Ариэле – 9-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-21, на Голанских высотах – 8-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 50-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В четверг-субботу ожидается повышение температуры, малооблачно.