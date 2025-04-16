Кац представил план разгрома ХАМАСа: "Безопасность солдат первостепенна"

Министр обороны Израиля Исраэль Кац на своей странице в соцсети X опубликовал заявление по поводу действий в секторе Газы.

"Политика Израиля в Газе, проводимая командованием Армии обороны Израиля при поддержке политического эшелона, ясна и недвусмысленна: прежде всего, приложить все возможные усилия для освобождения всех заложников в рамках плана Виткоффа и построить мост для последующего разгрома ХАМАСа".

Далее Кац перечисляет, какие действия, по его мнению, могут привести к подобному результату: "Прекращение гуманитарной помощи, подрывающей контроль ХАМАСа над населением, и создание инфраструктуры для ее распределения через гражданское общество в будущем. Постоянные атаки на террористов ХАМАСа и террористическую инфраструктуру. Эвакуация населения из зон боевых действий и интенсивные обстрелы с воздуха, суши и моря, при задействовании тяжелой техники для зачистки от мин и уничтожения угрожающих сооружений – для защиты сил, участвующих в операциях". "Безопасность наших солдат, по нашему мнению, является первостепенной задачей", – подчеркивает министр обороны.

"Зачистка территории от террористической инфраструктуры на земле и под землей и присоединение этой территории, включая командные пункты, к зонам безопасности Израиля с целью защиты приграничных районов. В отличие от того, что делалось ранее, теперь ЦАХАЛ не покидает зачищенные и захваченные районы. ЦАХАЛ останется в зонах безопасности в качестве буфера между врагом и приграничными районами в любое время или постоянно – в Газе – как в Ливане и Сирии", – заявляет Кац.

"На сегодняшний день сотни тысяч жителей (Газы) были эвакуированы, а десятки процентов территории (сектора) были присоединены к зонам безопасности", – отмечает министр обороны Израиля. И Кац напоминает, что "продвигается план добровольного переселения жителей Газы".

"Давление на ХАМАС с целью реализации сделки сильное, и напряженность между ним и местным населением растет", – отмечается в заявлении министра обороны.

"Впервые египтяне также поставили разоружение ХАМАСа и демилитаризацию Газы в качестве условия для всеобъемлющей сделки и прекращения войны", – отмечает Кац.

"Если ХАМАС будет упорствовать и отказываться (от сделки), действия (армии) будут расширяться и переходить на следующие этапы. Армия обороны Израиля сильна и решительна. Гражданам Израиля есть на кого положиться", – резюмирует министр обороны Исраэль Кац.