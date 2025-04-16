Внимание, розыск: пропала 36-летняя Ципора Александра Канарит из Иерусалима

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 36-летней Ципоры Александры Канарит из Иерусалима. В последний раз ее видели в Цфате 10 апреля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, среднего телосложения, вьющиеся волосы, карие глаза. Носит головной убор.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5391550.