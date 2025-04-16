x
16 апреля 2025
|
последняя новость: 11:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 апреля 2025
|
16 апреля 2025
|
последняя новость: 11:09
16 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 36-летняя Ципора Александра Канарит из Иерусалима

Полиция
Розыск
время публикации: 16 апреля 2025 г., 10:20 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 10:20
Внимание, розыск: пропала 36-летняя Ципора Александра Канарит из Иерусалима
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 36-летней Ципоры Александры Канарит из Иерусалима. В последний раз ее видели в Цфате 10 апреля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, среднего телосложения, вьющиеся волосы, карие глаза. Носит головной убор.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5391550.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook