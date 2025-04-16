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Израиль

Нетаниягу встретился с представительницами Конгресса США

США
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 16 апреля 2025 г., 16:46 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 16:49
Нетаниягу встретился с представительницами Конгресса США
Фото: Коби Кидеон/GPO

В среду, 16 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял в своем офисе в Иерусалиме двух представительниц Конгресса США – Джони Эрнст (Республиканская партия) и Дебби Вассерман-Шульц (Демократическая партия).

"В ходе встречи премьер-министр обсудил с представительницами Конгресса продолжающиеся усилия по освобождению заложников и боевые действия в секторе Газы", – сказано в сообщении офиса Нетаниягу. При этом подчеркивается, что боевые действия будут продолжаться "до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен и любая будущая угроза Израилю не будет нейтрализована".

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