Минздрав Ливана: ВВС ЦАХАЛа нанесли еще один удар на юге Ливана, один убитый
время публикации: 16 апреля 2025 г., 16:36 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 16:42
Министерство здравоохранения Ливана сообщает, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Ханине, на юге Ливана (около 5 км к северу от израильского поселка Довев). Один убитый, один раненый.
ЦАХАЛ пока не комментирует.
Ранее ЦАХАЛ подтвердил, что израильские ВВС ликвидировали террориста из "Радуана" (одно из военных подразделений "Хизбаллы") в районе Кантары, на юге Ливана (около 6 км от границы с Израилем, северо-восточней Ханины).
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