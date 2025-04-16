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Израиль

Минздрав Ливана: ВВС ЦАХАЛа нанесли еще один удар на юге Ливана, один убитый

Ливан
ЦАХАЛ
время публикации: 16 апреля 2025 г., 16:36 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 16:42
Минздрав Ливана: ВВС ЦАХАЛа нанесли еще один удар на юге Ливана, один убитый
AP Photo/Hussein Malla

Министерство здравоохранения Ливана сообщает, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Ханине, на юге Ливана (около 5 км к северу от израильского поселка Довев). Один убитый, один раненый.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

Ранее ЦАХАЛ подтвердил, что израильские ВВС ликвидировали террориста из "Радуана" (одно из военных подразделений "Хизбаллы") в районе Кантары, на юге Ливана (около 6 км от границы с Израилем, северо-восточней Ханины).

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