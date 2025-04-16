Минздрав Ливана: ВВС ЦАХАЛа нанесли еще один удар на юге Ливана, один убитый

Министерство здравоохранения Ливана сообщает, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Ханине, на юге Ливана (около 5 км к северу от израильского поселка Довев). Один убитый, один раненый.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

Ранее ЦАХАЛ подтвердил, что израильские ВВС ликвидировали террориста из "Радуана" (одно из военных подразделений "Хизбаллы") в районе Кантары, на юге Ливана (около 6 км от границы с Израилем, северо-восточней Ханины).