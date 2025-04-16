"Кан-11": в Израиле приземлились десятки американских военно-транспортных самолетов с боеприпасами

По информации телеканала "Кан-11", в последние дни Израиль принял десятки американских военно-транспортных самолетов C-17, доставлявших боеприпасы с военных баз США по всему миру. Самолеты принимала авиабаза "Неватим" в Негеве.

По данным телеканала, в Израиль были доставлены тяжелые авиабомбы МК-84 весом в 900 кг, которые в течение долгого времени отказывалась поставлять администрация Байдена, а также ракеты-перехватчики для систем ПВО THAAD.

"Доставлены также другие боеприпасы, предназначенные для использования в Газе, и которые могут потребоваться для совместного с США удара по Ирану в случае, если переговоры зайдут в тупик", – говорилось в новостной сюжете на "Кан-11".