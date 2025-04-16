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Израиль

"Кан-11": в Израиле приземлились десятки американских военно-транспортных самолетов с боеприпасами

Газа
США
Иран
ХАМАС
Израиль
время публикации: 16 апреля 2025 г., 00:44 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 01:14
"Кан-11": в Израиле приземлились десятки американских военно-транспортных самолетов с боеприпасами
Staff Sgt. Lee F. Corkran/Wikipedia

По информации телеканала "Кан-11", в последние дни Израиль принял десятки американских военно-транспортных самолетов C-17, доставлявших боеприпасы с военных баз США по всему миру. Самолеты принимала авиабаза "Неватим" в Негеве.

По данным телеканала, в Израиль были доставлены тяжелые авиабомбы МК-84 весом в 900 кг, которые в течение долгого времени отказывалась поставлять администрация Байдена, а также ракеты-перехватчики для систем ПВО THAAD.

"Доставлены также другие боеприпасы, предназначенные для использования в Газе, и которые могут потребоваться для совместного с США удара по Ирану в случае, если переговоры зайдут в тупик", – говорилось в новостной сюжете на "Кан-11".

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