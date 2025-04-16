Внимание, розыск: пропал 28-летний Цахи Ицхак Лиани из Тверии
время публикации: 16 апреля 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 15:25
Полиция Израиля просит помощи в розыске 28-летнего Цахи Ицхака Лиани из Тверии. В последний раз его видели 15 апреля в Тверии. В настоящее время его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.70, худощавый, короткие темные волосы. Описание одежды: бежевый спортивный костюм, под которым надета белая футболка "Реал Мадрид" с номером 7.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6728444.