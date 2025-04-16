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Израиль

Внимание, розыск: пропал 28-летний Цахи Ицхак Лиани из Тверии

Полиция
Розыск
время публикации: 16 апреля 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 15:25
Внимание, розыск: пропал 28-летний Цахи Ицхак Лиани из Тверии
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 28-летнего Цахи Ицхака Лиани из Тверии. В последний раз его видели 15 апреля в Тверии. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, худощавый, короткие темные волосы. Описание одежды: бежевый спортивный костюм, под которым надета белая футболка "Реал Мадрид" с номером 7.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6728444.

Израиль
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