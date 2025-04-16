Ликвидирован последний участник теракта в Аль-Фундуке

16 апреля полиция, ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации Мухаммада Захарнэ – боевика "Исламского джихада", третьего террориста, участвовавшего в январе в нападении в деревне Аль-Фундук, в результате которого были убиты трое израильтян.

Террорист был ликвидирован в ходе совместной операции спецназа пограничной полиции ЯМАМ, ЦАХАЛа и ШАБАКа на окраине деревни Мисилия, около Кабатии, к югу от Дженина. Он скрывался в пещере и попытался оказать вооруженное сопротивление вместе с двумя другими террористами, находившимися вместе с ним. При нейтрализации террористов были использованы переносные ракетные комплексы.

Помимо Мухаммада Захарнэ, был уничтожен Рух Хазмия, боевик "Исламского джихада" из Кабатии, освобожденный из тюрьмы в ноябре 2023 года в рамках соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников.

Террористы были хорошо вооружены. На месте их ликвидации были найдены оружие, керамический жилет, боеприпасы.

Кроме того, в ходе операции были арестованы несколько террористов – помощников ликвидированных боевиков. Они переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Двое других террористов, причастных к теракту в Аль-Фундуке – Мухаммад Назаль и Кутайба аш-Шалаби – были уничтожены в ночь на 23 января в ходе операции спецназа "Дувдеван" и ШАБАКа в Буркине, к западу от Дженина.

Теракт на 55-й трассе. 6.01.2025

Утром 6 января на 55-й трассе, в районе деревни Аль-Фундук, между еврейскими поселками Карней-Шомрон и Кдумим в Самарии, были обстреляны автобус и два автомобиля. В результате теракта были убиты трое израильтян, еще семь человек были ранены.

Погибли старшина полиции Эльад Яаков Винкельштейн (35), Рахель Коэн (73) и Ализа Райз (70).

Бронированный пассажирский автобус проезжал через арабскую деревню, когда из белого автомобиля вышли террористы и открыли огонь по автобусу и автомобилям с израильскими номерами, находившимся рядом. Водитель автобуса, несмотря на полученные ранения, продолжил движение, чтобы вывезти людей из зоны обстрела, были вызваны службы спасения.

По данным следствия, к нападению были причастны трое террористов из Кабатии и Дженина. Террористы успели выпустить десятки пуль и скрылись после того, как по ним открыл огонь один из израильтян, оказавшихся на месте происшествия.