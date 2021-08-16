Обновление "светофора": Россия больше не "красная", по возвращении из-за границы нужен карантин

В понедельник, 16 августа, вступили в силу новые распоряжения по поводу въезда и выезда из Израиля и обновились списки "желтых", "оранжевых" и "красных" стран.

В "желтом" списке стран, по возвращении из которых привитые и переболевшие должны находиться в карантине только 24 часа или до получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в аэропорту Бен-Гурион, всего десять государств: Австралия, Австрия, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Молдова, Новая Зеландия, Китай, Сингапур и Чехия.

В список "красных" стран, для посещения которых необходимо получить специальное разрешение комиссии по исключительным случаям, вошли: Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания, Турция. Без разрешения комиссии выезд в эти страны в настоящее время запрещен.

Все остальные страны объявлены "оранжевыми" – по возвращении из них на карантине требуется находиться всем, в том числе привитым и переболевшим.

Напомним, что период карантина составляет 14 дней, однако его можно сократить до семи дней – при условии получения двух отрицательных тестов на коронавирус (первый тест делается по прилету в аэропорту, второй – на седьмой день). Штраф за нарушение карантина составляет пять тысяч шекелей. Карантин можно проходить дома или в специальных гостиницах, если нет возможности находиться на карантине в домашних условиях. Важно помнить, что из аэропорта до дома (или гостиницы) разрешено добираться только на личном транспорте или такси.

Такого понятия как "зеленая" страна больше не существует. Тем самым минздрав дает понять, что любые путешествия заграницу сейчас сопряжены с риском заражения коронавирусом, а потому определенные карантинные требования распространяются на всех путешественников.

Таким образом, с 16 августа израильтяне вновь могут (без необходимости получать разрешение комиссии по особым случаям) посещать Россию, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Аргентину, ЮАР, Индию, Великобританию и Кипр, ранее входившие в "красный" список.

Отметим, что пока Россия готова принимать только тех израильтян, у которых есть действующий российский паспорт. При этом получение российских документов взамен просроченных или утерянных в настоящее время в Израиле почти невозможно, так как ожидание получения очереди может длиться месяцами.

Карантинные ограничения в Израиле

В воскресенье, 15 августа, министерство здравоохранения опубликовало уточнения и изменения к инструкциям, которые должны вступить в силу 18 августа.

"Фиолетовый стандарт" будет действовать в торговых центрах и магазинах площадью более 100 метров. Заполняемость этих мест будет вычисляться по формуле: один человек – на 7 квадратных метров.

"Фиолетовый стандарт" также будет действовать в местах, где ведется фронтальный прием посетителей.

Во всех учреждениях, работающих в соответствии с "фиолетовым стандартом", должны на видном месте висеть плакаты, разъясняющие правила. В каждом учреждении как минимум один человек должен отвечать за соблюдение правил.

Ограничения "зеленого сертификата" будут действовать:

- на спортивных и культурных мероприятиях;

- на конференциях и выставках;

- в спортивных залах, кантри-клубах, бассейнах, фитнесс-студиях;

- в синагогах, когда в них присутствует более 50 человек;

- залах торжеств;

- на фестивалях;

- в ресторанах, кафе, барах, столовых и гостиничных ресторанах;

- в музеях и библиотеках;

- парках, парках развлечениях;

- в университетах и высших учебных заведениях.

Дети до трех лет освобождаются от соблюдения правил "зеленого стандарта".

Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста, который можно будет сделать бесплатно.

Дети от 12 лет и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест.

Срок действия теста PCR - 72 часа, экспресс-теста на антитела – 24 часа.

При въезде в гостиницу непривившиеся граждане должны будут предъявить тест PCR и он будет действителен в течение всего пребывания в гостинице. Дети с 3 до 12 лет тест для отдыха в гостинице смогут сделать бесплатно в поликлинике больничной кассы или на станциях Управления тылом.

Впервые правительство Нафтали Беннета вводит ограничения на количество гостей в залах торжеств: в помещении могут находиться не более 400 человек, на улице – 500. (Заполненность зала не должна превышать 75% от максимального количества мест). Позднее минздрав сообщил, что это требование вступит в силу через неделю, в воскресенье, 22 августа.

В частных домах, а также местах, на которые не распространяется действие "зеленого стандарта", могут находиться до 50 человек в помещении, и до 100 человек – на улице.

Также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий:

В залах, где у каждого зрителя имеется забронированное для него место, нет ограничений, но мероприятие должно проводиться в соответствии с "зеленым стандартом".

Маска становится обязательной, если на мероприятии, проходящем на свежем воздухе, участвуют более 100 человек.