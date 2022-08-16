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    В Израиле

    Возле Туль-Карема "дружественным огнем" ранен военнослужащий

    время публикации: | последнее обновление:
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    Возле Туль-Карема
    Yonatan Sindel/Flash90

    Разрешена к публикации информация о том, что возле Туль-Карема "дружественным огнем" ранен военнослужащий. ЦАХАЛ проводит расследование обстоятельств инцидента.

    Поздно вечером 15 августа пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что были получены сообщения об атаке на израильских военнослужащих на границе Израиля и Палестинской автономии, в районе Туль-Карема.

    В СМИ излагались различные версии произошедшего: около деревни Шувейка военнослужащих обстреляли из движущегося автомобиля. Говорилось также, что обстрел велся с двух сторон, после чего террористы скрылись.

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    После проведения предварительной проверки армия передала, что сообщения об атаке на военнослужащих не подтвердилось. Судя по всему, в две группы военнослужащих и сил безопасности, не зная о нахождении друг друга в одной зоне, начали стрелять.

    Раненый военнослужащий на вертолете был эвакуирован в больницу.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Августа 2022
    Инцидент со стрельбой возле Туль-Карема. ЦАХАЛ проводит расследование
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