Разрешена к публикации информация о том, что возле Туль-Карема "дружественным огнем" ранен военнослужащий. ЦАХАЛ проводит расследование обстоятельств инцидента.

Поздно вечером 15 августа пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что были получены сообщения об атаке на израильских военнослужащих на границе Израиля и Палестинской автономии, в районе Туль-Карема.

В СМИ излагались различные версии произошедшего: около деревни Шувейка военнослужащих обстреляли из движущегося автомобиля. Говорилось также, что обстрел велся с двух сторон, после чего террористы скрылись.

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После проведения предварительной проверки армия передала, что сообщения об атаке на военнослужащих не подтвердилось. Судя по всему, в две группы военнослужащих и сил безопасности, не зная о нахождении друг друга в одной зоне, начали стрелять.

Раненый военнослужащий на вертолете был эвакуирован в больницу.