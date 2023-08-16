СМИ: Вашингтон отправляет генерала Милли в Израиль для оценки урона, нанесенного юридической реформой ЦАХАЛу

На следующей неделе в Израиль прибудет глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли. Издание Walla News пишет, что правительство Байдена хотело бы, чтобы генерал Милли на месте проверил насколько серьезным является кризис внутри ЦАХАЛа, и как это может отразиться на американских силах в регионе.

Издание пишет, что в Пентагоне обеспокоены тем, что кризис в ЦАХАЛе приведет к ослаблению фактора сдерживания в отношении Ирана, "Хизбаллы" и ХАМАСа, что может привести к эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

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Кризис в ЦАХАЛе, коснувшийся главным образом ВВС, разведки, киберподразделений и специальных подразделений, может негативно отразиться на американских силах в регионе, которые тесно сотрудничают в Израиле в Сирии и других направлениях.

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Издание пишет, что администрации Байдена предстоит решить, надо ли отправлять в регион дополнительные силы в случае ослабления ЦАХАЛа.

В среду, 16 августа, в Кнессете состоялось закрытое заседание подкомиссии по иностранным делам и обороне. В ходе заседания командование ЦАХАЛа предупредило депутатов о снижении боеготовности израильской армии.

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На заседании подкомиссии было заявлено, что рост числа резервистов, которые отказываются являться на военные сборы, связан не только с тем, что "отказники" таким образом протестуют против юридической реформы правительства, но и с участившимися нападками на ЦАХАЛ со стороны министров и депутатов Кнессета.

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Несмотря на то, что вчера премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант в совместном заявлении осудили нападки на начальника генштаба и ЦАХАЛ, сегодня депутат от "Ликуда" Тали Готлиб снова выступила с критикой в адрес Герци А-Леви, заявив, что его молчание "поощряет отказничество".