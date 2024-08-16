Канцелярия главы правительства опубликовала комментарий, касающийся переговоров в Дохе

Канцелярия главы правительства опубликовала комментарий, касающийся завершившихся в Дохе переговоров.

"Израиль ценит усилия США и посредников, направленные на удержание ХАМАСа от отказа от сделки по освобождению заложников. Фундаментальные принципы Израиля хорошо известны посредникам и США. Израиль надеется, что их давление приведет ХАМАС к принятию принципов от 27 мая, чтобы детали соглашения могли быть реализованы".

Переговоры в Дохе завершились в пятницу, 16 августа, днем.

В совместном заявлении по итогам встречи говорится, что "переговоры прошли в позитивной атмосфере, США представили сторонам предложение, призванное смягчить разногласия и основанное на договоренностях, достигнутых на прошлой неделе". Это предложение "соответствует принципам, представленным президентом Байденом 31 мая и одобренным Советом Безопасности".