Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 16 августа: удары по целям преимущественно в центре сектора

В ночь на 16 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, наземные силы ЦАХАЛа действуют в основном в центре и на юге сектора. При этом поступают сообщения об ударах ЦАХАЛа по целям на всей территории сектора.

В центре сектора: БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель в лагере Нусейрат, один убитый; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Эйд в Аль-Бурейдже; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом в районе Аль-Муфти, к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Абдул Джауад в северной части Нусейрата, есть убитый и раненые.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в восточной части Хан-Юниса; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в западной части Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Аль-Караре, северо-восточней Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает других комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 16 августа.