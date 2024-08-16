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Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана атакованы боевики "Хизбаллы" и другие цели, сбит БПЛА. Видео

время публикации: 16 августа 2024 г., 13:00 | последнее обновление: 16 августа 2024 г., 13:08
ЦАХАЛ: на юге Ливана атакованы боевики "Хизбаллы" и другие цели, сбит БПЛА. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о нанесении авиаудара по зданию в Айтаруне, на юге Ливана, в котором скрылись несколько боевиков "Хизбаллы", замеченных израильской разведкой.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по целям в районах Блида и Кфар-Кила на юге Ливана.

Сообщается также, что утром 16 августа в районе Бейт-Джана был сбит БПЛА противника. Пострадавших нет.

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