ЦАХАЛ: на юге Ливана атакованы боевики "Хизбаллы" и другие цели, сбит БПЛА. Видео

ЦАХАЛ сообщает о нанесении авиаудара по зданию в Айтаруне, на юге Ливана, в котором скрылись несколько боевиков "Хизбаллы", замеченных израильской разведкой.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по целям в районах Блида и Кфар-Кила на юге Ливана.

Сообщается также, что утром 16 августа в районе Бейт-Джана был сбит БПЛА противника. Пострадавших нет.