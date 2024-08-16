Израиль освободил пятерых высокопоставленных чиновников ХАМАСа в Иудее и Самарии

Пятеро высокопоставленных чиновников палестинской террористической организации ХАМАС в Иудее и Самарии, которые находились под административным арестом с начала войны, были освобождены без каких-либо уступок со стороны ХАМАСа. Речь идет об одном из основателей ХАМАСа в Хевроне и о бывших министрах правительства Исмаила Ханийи.

Как сообщает в пятницу, 16 августа, "Сругим", активисты ХАМАСа были освобождены в пятницу, их встретили несколько сотен сторонников ХАМАСа, устроивших праздничное шествие в честь освобождения террористов.

В числе освобожденных – Басам Заир, один из основателей ХАМАСа в Хевроне и бывший депутат палестинского парламента от ХАМАСа, и Наиф Раджуб, представляющий в парламенте ячейку ХАМАСа из города Дура, бывший министр в правительстве Исмаила Ханийи и один из лидеров ХАМАСа в районе Хеврона. Освобожден также Нидаль Кауасмэ, один из высокопоставленных активистов ХАМАСа в Хевроне и один из ветеранов "Исламского движения сопротивления": он был депортирован в Ливан правительством Рабина, а затем вновь вернулся в Хеврон. Еще двое вышедших на свободу – это Низар Шхадэ, в прошлом возглавлявший департамент образования в Хевроне, а также Мухаммад Аль-Таль, ветеран ХАМАСа и бывший депутат.

В штабе организации "Нильхамим аль а-Хаим" ("Боремся за жизнь"), которая ведет протестную борьбу против террора в Иудее и Самарии, возмущены освобождением террористов в тот самый момент, когда израильские заложники продолжают гибнуть в туннелях сектора Газы. Высокопоставленных активистов ХАМАСа, вышедших на свободу, в поселенческом движении называют "тикающими бомбами", которые усилят ХАМАС в Иудее и Самарии и помогут выжить этой террористической организации.