Безумное поведение пожилого водителя на 2-й трассе: он сам погиб и убил 30-летнего Моше Наарду

15 августа в результате аварии на 2-й трассе (Прибрежное шоссе) около Неве-Ям, к югу от Атлита, погибли два человека – мужчина примерно 70 лет, проживавший в Нетании, и 30-летний Моше Наарда, из Тират-Кармеля.

Судя по видеозаписям, широко разошедшимся в соцсетях, пожилой водитель остановил свой автомобиль Mazda на обочине, а потом выехал на трассу против направления движения. Причем он ехал на высокой скорости по левой полосе навстречу другим автомобилям, водителям которых приходилось уклоняться от столкновения. Причина подобного поведения неизвестна. Но действия пожилого водителя привели к смертельной аварии, в результате которой погиб он сам и старший сержант Управления тылом Моше Наарда, у которого остались двухлетняя дочь и жена на девятом месяце беременности. По мнению отца Моше, водитель-нарушитель хотел покончить с собой.

Моше был похоронен около полудня 16 августа на военном кладбище в Хайфе.

В результате этой аварии еще три человека получили травмы. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Они были доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.