Мансур Аббас вступился за поселенцев

Председатель входящей в правящую коалицию арабской партии РААМ Мансур Аббас заявил в эфире радиостанции "Кан Бет", что нельзя делать обобщенные заявления ни про жителей поселений, ни про ультраортодоксов, ни про арабов.

"Политический дискурс в Кнессете стал чересчур агрессивным, депутаты не останавливаются подумать дважды, прежде чем обрушиться с нападками на другую сторону", - заявил Аббас.

Аббас отреагировал таким образом на слова министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева по поводу насилия со стороны поселенцев. Скандал разразился после того, как глава МВБ сообщил в микроблоге Twitter, что на встрече с заместительницей госсекретаря США Викторией Ноланд обсуждал "насилие со стороны поселенцев".

Позднее в интервью газете "Едиот Ахронот" Бар-Лев заявил, что не написал в сообщении о палестинском терроре из-за ограничения длины текста в Twitter. При этом он продолжил настаивать, что нельзя замалчивать одну проблему из-за наличия другой проблемы, и подчеркнул, что намерен бороться с террором, как будто нет насилия со стороны поселенцев, и с насилием со стороны поселенцев, как будто нет террора.

Слова Бар-Лева вызвали возмущение как в оппозиции, так и в коалиции, однако Бар-Лев отверг критику в свой адрес, заявив, что "если кому-то тяжело смотреться в зеркало, пусть попьет водички".

В Палестинской автономии приветствовали заявление Бар-Лева, назвав его "первым официальным признанием преступлений еврейских террористов против палестинцев со стороны члена израильского правительства" и заявив, что это "первый шаг в правильном направлении".