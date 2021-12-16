Арестованы агенты ХАМАСа, собиравшие информацию о "Железном куполе"

Разрешена к публикации информация об аресте Общей службой безопасности и полицией гражданина Израиля Хасина Бияри и жителя сектора Газы Махмуда Ахмада, имеющего разрешение на работу в Израиле, которые были завербованы ХАМАСом в качестве агентов.

Согласно предъявленному им обвинительному заключению, они занимались сбором информации об израильской армии и передавали ее представителям боевого крыла террористической группировки, с которыми поддерживали постоянную связь, отчитываясь о выполнении заданий и получая новые.

В частности, Ахмад, завербованный еще в 2019 году, собирал сведения о развернутых по всей территории Израиля батареях ПРО "Железный купол". Ему также поручили фотографировать солдат на центральной автобусной станции в Ашкелоне.

Бияри, житель Яффо, у которого есть родственники в Газе, был завербован в 2021 году. Ему поручили заниматься подстрекательской деятельностью среди арабского населения Израиля, добывать оружие и готовить теракты.

16 декабря им было предъявлено обвинительное заключение. Дело Ахмада будет разбираться окружным судом Лода, а дело Бияри – в окружном суде Беэр-Шевы.