Пятеро пострадавших в результате ДТП на Первом шоссе

На Первом шоссе, на участке между развязками Шаар а-Гай и Шореш, произошла авария, в которой пострадали пять человек.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что один из пострадавших, мужчина примерно 40 лет, получил множественные травмы. Его состояние оценивается как тяжелое, он был доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем". В эту же больницу доставлен один пострадавший с легкими травмами. Еще три человека с легкими травмами были доставлены в больницу "Шаарей Цедек".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.