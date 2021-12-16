Внимание, розыск: пропала 11-летняя Иска Асулин

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 11-летней Иски Асулин, проживающей в Кирьят-Шмуэле. В последний раз ее видели 16 декабря утром, когда она выходила из дома.

Приметы пропавшей: рост 1.50, среднее телосложение, шатенка. На ней был голубой свитер, черные лосины и кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 04-8464444 или 100.