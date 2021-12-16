Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле16 декабря 2021 г., 20:42

Внимание, розыск: пропала 11-летняя Иска Асулин

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропала 11-летняя Иска Асулин

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 11-летней Иски Асулин, проживающей в Кирьят-Шмуэле. В последний раз ее видели 16 декабря утром, когда она выходила из дома.

Приметы пропавшей: рост 1.50, среднее телосложение, шатенка. На ней был голубой свитер, черные лосины и кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 04-8464444 или 100.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:03 Опубликовано имя погибшего в результате теракта в Самарии
21:03 Пятеро пострадавших в результате ДТП на Первом шоссе
20:42 Внимание, розыск: пропала 11-летняя Иска Асулин
20:34 "Кан-11": правительство может объявить "красными" все страны мира
19:46 Теракт возле поселка Хомеш: один человек убит, двое ранены
19:20 Одноклассницы 13-летней девочки, подвергшейся издевательствам в школе, помещены под домашний арест
18:18 Введение "зеленого стандарта" в торговых центрах отложено
17:47 Прокуратура требует для Авиада Моше за покушение на убийство жены более 20 лет тюрьмы
16:56 Неисправность светофоров привела к пробкам в центре Тель-Авива
16:37 Бригадный генерал Расан Элиан предупредил жителей Газы: "ХАМАС готов продать вас за 350 шекелей"
Загрузка...