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NEWSru.co.il :: В Израиле16 декабря 2021 г., 07:00

Checkpoint сообщил о срыве иранской кибератаки на правительственные и коммерческие объекты

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Checkpoint сообщил о срыве иранской кибератаки на правительственные и коммерческие объекты

Компания кибербезопасности Checkpoint сообщила, что сорвала в среду, 15 декабря, атаку иранских хакеров на семь правительственных и коммерческих объектов.

Согласно сообщению, хакеры пытались использовать для атаки серьезную уязвимость, обнаруженную в программе Log4j, регистрирующей действия пользователя и установленной в миллионах различных программ и приложений.

Были зафиксированы и предотвращены попытки использовать эту уязвимость для установления связи между компьютерами израильских структур и сервером хакерской группы APT35, ассоциированной с Ираном.


Checkpoint также сообщил, что хакеры из пяти стран, включая Израиль, использовали уязвимость для майнинга криптовалюты с чужих компьютеров.

Уязвимость в Log4j стала одной из самых серьезных, обнаруженных за последние годы. Израильское национальное управление кибербезопасности, так же как и аналогична американская структура, обратилось ко всем организациям с рекомендацией немедленно установить обновления, закрывающие уязвимость.

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