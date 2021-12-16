Прогноз погоды на 16 декабря: похолодание, местами дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 16 декабря, температура понизится. Ожидаются дожди на севере и на побережье Средиземного моря, временами с грозами. Ночью дожди распространятся на центр страны.

В Иерусалиме – 8-14 градусов, в Тель-Авиве – 14-17, в Хайфе – 12-14, в Эйлате – 11-21, в Беэр-Шеве – 6-17, в Мицпе-Рамоне – 5-13, на побережье Мертвого моря – 16-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-18, в Ариэле – 9-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-20, на Голанских высотах – 10-14.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн – 70-130 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 40 км/ч).

В пятницу-субботу – дальнейшее похолодание, переменная облачность, местами дожди. В воскресенье ожидается повышение температуры.