Опубликовано имя погибшего в результате теракта в Самарии

Разрешено к публикации имя студента йешивы, погибшего в результате теракта возле поселка Хомеш. Это Йегуда Диментман, житель поселка Шавей-Шомрон. У него осталась жена и ребенок.

Ранее глава правительства Нафтали Беннет выразил соболезнование родным погибшего: "Вместе со всем еврейским народом выражаю сердечные соболезнования семье погибшего в результате нападения, которое было совершено сегодня вечером в Самарии, и желаю скорейшего выздоровления раненым. Силы безопасности быстро поймают террористов. Мы предадим их суду".

В теракте, который произошел вечером возле поселка Хомеш, были ранены еще два человека.