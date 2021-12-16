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NEWSru.co.il :: В Израиле16 декабря 2021 г., 22:03

Опубликовано имя погибшего в результате теракта в Самарии

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Опубликовано имя погибшего в результате теракта в Самарии

Разрешено к публикации имя студента йешивы, погибшего в результате теракта возле поселка Хомеш. Это Йегуда Диментман, житель поселка Шавей-Шомрон. У него осталась жена и ребенок.

Ранее глава правительства Нафтали Беннет выразил соболезнование родным погибшего: "Вместе со всем еврейским народом выражаю сердечные соболезнования семье погибшего в результате нападения, которое было совершено сегодня вечером в Самарии, и желаю скорейшего выздоровления раненым. Силы безопасности быстро поймают террористов. Мы предадим их суду".

В теракте, который произошел вечером возле поселка Хомеш, были ранены еще два человека.


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