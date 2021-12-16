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NEWSru.co.il :: В Израиле16 декабря 2021 г., 20:34

"Кан-11": правительство может объявить "красными" все страны мира

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"Кан-11": правительство может объявить "красными" все страны мира

По информации телеканала "Кан-11", на совещании у главы правительства с участием представителей минздрава, высказывалось предложение объявить все страны мира "красными". Иными словами, обсуждалась возможность полностью закрыть Израиль для въезда и выезда за исключением чрезвычайных случаев.

Корреспондент телеканала Лиэль Кайзен отметила, что окончательное решение по этому вопросу не принято. "Однако очевидно, что в ближайшие два-три дня все страны Западной Европы будут объявлены "красными" из-за стремительного распространения штамма "омикрон".

В настоящий момент в "красном списке": Уганда, Сейшельские острова, Ангола, Эритрея, Эфиопия, Эсватини, Ботсвана, Бурунди, Буркина Фасо, Бенин, Гана, Габон, Джибути, Гвинея, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Дания, ЮАР, Южный Судан, Конго, Центрально-Африканская республика, Браззавиль, Зимбабве, Замбия, Кот д' Ивуар, Того, Танзания, Кабо-Верде, Либерия, Лесото, Мавритания, Маврикий, Мали, Мадагаскар, Мозамбик, Малави, Нигерия, Нигер, Намибия, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Сенегал, Сьерра Леоне, Остров Святой Елены, Чад, Коморы, Кения, Камерун, Кабо-Верде, Руанда, Реюньон (Франция).


В ночь на 17 декабря "красными" станут Великобритания и Дания.

В ночь на понедельник к "красному списку" присоединятся: Ирландия, Норвегия, Испания, Финляндия, Франция, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты.

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