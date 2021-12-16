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NEWSru.co.il :: В Израиле16 декабря 2021 г., 19:46

Теракт возле поселка Хомеш: один человек убит, двое ранены

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Подозрение на теракт в Самарии: возле поселка Хомеш ранены несколько израильтян

Около 19:40 из Самарии начали поступать сообщения об инциденте с применением огнестрельного оружия, в результате которого были ранены трое израильтян.

Парамедики службы скорой помощи "Ацала лело гвулот" передали, что к въезду поселка Хомеш подъехала машина, в которой находились трое раненых. Состояние одного из них критическое. Для его госпитализации был задействован вертолет ЦАХАЛа. Позднее парамедики сообщили, что раненый скончался по дороге в больницу. Еще два человека ранены легко.

Сайт 0404.co.il пишет, что в результате теракта ранены трое учащихся йешивы, находящейся на территории поселка.


По предварительным данным, нападение было осуществлено двумя террористами. Они выжидали удобного для нападения момента на обочине дороги, недалеко от поселка, и, увидев, выезжающий из Хомеша автомобиль, открыли по нему огонь.

В районе Хомеш находятся крупные силы ЦАХАЛа. Ведется розыск террористов. В Самарии армия разворачивает блокпосты.

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