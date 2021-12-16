В Беэр-Шеве подростки облили одноклассницу хлоркой и выложили видео в соцсети

Полиция Беэр-Шевы начала расследование жалобы 13-летней школьницы на издевательства в стенах школы со стороны других учеников.

В ходе расследование стало известно, что к девочке подошли на школьном дворе три ученика, облили ее разными моющими средствами, в том числе, хлоркой, и стали "чистить" ей голову шваброй.

Другие подростки в это время снимали происходящее на видео, которое позже было выложено в социальные сети.

В настоящий момент задержаны для допроса две 13-летние школьницы. Расследование продолжается.